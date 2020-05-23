Murat Yıldırım kan bağışında bulundu Oyuncu Murat Yıldırım eşi İmane Elbani ile birlikte, Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.







Murat Yıldırım herkesi kan bağışına davet ederek " Covid 19 salgını ve Ramazan ayı ile birlikte kan stoğunun kritik noktanın altına düştüğünü öğrendik. Buraya gelerek 15 dakikada kan veriyorsunuz ve 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Hepinizi davet ediyoruz" dedi.& ;



