Murat Yıldırım evlilik yıldönümünde aşka geldi!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım evlilik yıldönümünü, 4 milyondan fazla takipçiye sahip instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. 25 Aralık 2016 yılında İman Elbani ile dünya evine girerek evliliğe adım atan Murat Yıldırım, 5. yıldönümü için hayranlarına sürpriz yaparak bugüne kadar hiç yayınlanmayan iki fotoğraf paylaştı.

Dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafı 'bir ömür yetmez' notuyla paylaşan Yıldırım, eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hafta bir reklam çekimi için sette olan çift, aynı zamanda Show tv de yayınlanan 'Aziz' dizisinde de rol alıyorlar.