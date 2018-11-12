Murat Toraman, Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı Oldu

AK Parti Sivas İl Genel Meclisi üyesi ve gençlik kolları eski başkanı Murat Toraman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı oldu.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlendiği basın toplantısında belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu söyleyen AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Murat Toraman,"Ortaya bir niyet koyduk. Bu kardeşinizi tanırsınız. Sizlere AK Parti'ye geldiğinizde kapısını ve gönlünü görev yaptığı süreçlerin tamamında hep açık tutmuştu. Ben partimize üniversite lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra gençlik kollarında başkan yardımcısı olarak hizmet etmeye başladım. Daha sonra ana kademe il başkanlığında 1 yıl kadar süreyle il başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Genel merkezimizin olurlarıyla 2009 yılında Sivas Gençlik Kolları Başkanlığında rabbim bizlere başkanlık nasip etti. 6 yıl kadar teşkilatımızla birlikte Sivas'ta gençlik kolları çalışmaları alanında güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Takip edenler bunu takdir edeceklerdir. Daha sonra gençlik kolları başkanlığımın son senesinde yine genel merkezimizin de olurlarıyla Sivas merkez ilçe 1'inci sıra il genel Meclis üyesi adayı gösterildim. İl genel meclis üyeliğim zamanında da seçilmiş olduğumuz her görevin hakkını verebilmek bilinciyle Merkeze bağlı 153 köyümüzün sorun talep ve sıkıntılarıyla bizzat ilgilenmeye gayret gösterdim. Bu 153 köyün her birine en az 3'er kez yerinde ziyaret gerçekleştirmiş tek kardeşinizim.

Genel merkezimizin düzenlediği 2013 yılında yerel yönetimler yani belediyelerin konu edildiği siyaset akademisi programında Sivas il birincisi oldum. Dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın elinden AK Parti Genel Merkezi'nde birincilik ödülümü aldım. Yine Gençlik Kolları Başkanlığımız döneminde üye sıralamasında Sivas'ı Türkiye birincisi yaptığımız dönemde genel merkez gençlik kollarımızı temsilen yurt dışına görevlendirilerek Türkiye sınırları dışında da siyasi çalışmalar bulundum. Bugün ise karşınızda adeta gençliğimi feda ettiğim partimizden Sivas belediye başkanlığına aday adayıyım. Okulda bize verilen bir ders vardı. Algoritma dersi. Bu dersi alanlar çok iyi bilirler, Algoritma, bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına denir. Ben bir problemin yada talebin çözümü noktasında meseleleri uzatmadan sonuç odaklı ve ne yapmam gerektiği bilen bir kardeşinizim. Sivas'ın sorunlarını, Sivas'ın taleplerini biliyorum" dedi.

Vatandaşların AK Parti belediyeciliği olarak yapılan hizmetlerin daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü ifade eden Toraman," Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği' ve 'Tevazu' söylemlerine dikkat edeceğimin sözünü rabbim bizlere bu görevi nasip ederse hemşehrilerimize veriyorum. Önümüzde ki süreçte nasıl bir belediye başkanı olacağımızı ve Sivas'a neler yapacağımızı inşallah paylaşacağız. Bu kapsamda 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Sivas'tan belediye başkan aday adayıyım. Büyük Sivas için hesapta olan değil nasipte olan olur diyor. Hemşehrilerimizin dua ve desteklerini bekliyorum" diye konuştu. - SİVAS