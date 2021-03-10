Murat Özarı kim? Survivor Murat Özarı kim? Murat Özarı kaç yaşında? Murat Özarı nereli?
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Murat Özarı kim? Survivor Murat Özarı kim? Murat Özarı kaç yaşında? Murat Özarı nereli?

10.03.2021 04:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 04:21
Murat Özarı kim? Survivor Murat Özarı kim? Murat Özarı kaç yaşında? Murat Özarı nereli?

TV8 ekranlarına Survivor 2021 yarışmasından hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra programının sunucuları merak ediliyor. Survivor Ekstra sunucularından olan Murat Özarı kim? Survivor Murat Özarı kim? Murat Özarı kaç yaşında? Murat Özarı nereli?

Survivor Ekstra programının sunucuları ve konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Murat Özarı kim? Survivor Murat Özarı kim? Murat Özarı kaç yaşında? Murat Özarı nereli?

MURAT ÖZARI KİM?

Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.

MURAT ÖZARI KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır.

MURAT ÖZARI NERELİ?

Survivor Ekstra programı sunucu Murat Özarıİstanbul doğumludur.

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