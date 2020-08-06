Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür eden Murat Övüç, yeni bir video yayınlayarak şarkıcıdan özür diledi. Övüç, çalıştığı şirketleri tehdit ederek konserlerini iptal ettirmeye çalışanlara da tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni ve Dj Murat Övüç, Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda arasının bozuk olduğu ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etti. Günlerdir eleştirilen ve işlerinin bazıları iptal edilen Övüç, bugün yeni bir video yayınlayarak Salkım'dan özür diledi.

"BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTIM"

Instagram hesabından video yayınlayan şarkıcıyı etiketleyen Övüç, "Suskunluğumu bozuyorum, artık konuşmanın vakti geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendi de çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" dedi.

"TEHDİT EDEREK İŞLERİMİ İPTAL EDİYORLAR"

Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, sözlerine şöyle devam etti: "Günlerdir çalıştığım iş yerlerini telefonlarla 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi bir sürü tehdit geliyor. Bunu da yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmalarımı arayıp işlerimi iptal ediyorlar, etsinler hiç sıkıntı değil."

Yeşim Salkım'ın davalık olduğu Murat Övüç'ün özür videosuna ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.