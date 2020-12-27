Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi
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Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi

27.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:02

Oyuncu Hakan Bilgin'in Youtube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına Murat Övüç konuk oldu. Özel hayatını anlatan Övüç, "Yedi yıl evli kaldım, eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi" dedi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in Youtube kanalına konuk olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Murat Övüç, "15-16 yaşlarımda cinsel tercihimin farkına vardım. Bir şey var ama adını koyamıyorum. Aile ataerkil, aileme anlatamıyorum beni çok iyi anlayan bir ablam vardı onunla dertlerimi paylaşıyordum. Zaman geldi artık evlenmem lazım. Bütün akrabalara ne diyeceğiz, 26-27 yaşıma gelmişim bana kız bakıyorlar ben istemiyordum falan. Ailem de bu durumun farkındaydı ama kimse evladına bu durumu konduramıyor… Herkes bekliyor çünkü 'Murat neden evleniyor' diye. İnsanlarda o mantık vardı. 'Acaba bir arızası mı var bir şeyi mi var' diye düşünüyorlar. Sonra evlendim. Bir oğlum var, yedi yıl evli kaldım" ifadelerini kullandı.

7 YIL EVLİ KALDIM

Övüç, "Eşim beni görür görmez çok sevdi. Ben espri bir adamım altı yaş küçüktü kendisi. Ben 26 yaşımdaydım eşim de 20 yaşındaydı. Beni görür görmez aşık oldu. Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi. Onu mutlu etmek için gelimden gelen her şeyi yaptım ama sonunda 'yeter' dedim. Sonra durumu eşime anlattım. O da bu durumu çok anlayışla karşıladı, çok aklı başında düzgün bir hanımefendi kendisi hala görüşüyoruz" diye konuştu.

1+1 EVDE YILLARCA YAŞADIM

Övüç, "Boşandıktan sonra hayatımın en zor dönemiydi. Babam kabul etmedi. Evladımı babam aldı, ben dışlanmış gibi kaldım. Benim için zor hayat o zaman başladı. Hayatımı 1+1 dairede geçirdim. Çok aç kaldığım günler oldu. Şimdi şükürler olsun ki bütün imkanlara sahibim" dedi.

Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
ALİ: bu adamın sayfalarını takip eden beğenen prim yapan herkes seviyesiz boş insandır net
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SERKAN: ABİ BU ADAM VAN''LI OLMASIN LÜTFEN HATTA İNSAN BİLE OLMASIN. . .
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EBRU: MURAT MISIN NESİN BİLMİYORUM. ŞUNU BİLMEN GEREKİYOR. CİNSELLİK TERCİH EDEBİLECEĞİN BİRŞEY DEĞİLDİR. BURADA KLİŞE SÖZLER KULLANARAK GENÇLERİN BEYİNLERİNE BU FİKRİ SOKAMAZSIN SNKİ ÇOK NORMAL VE DOĞAL BİRŞEYMİŞ GİBİ
Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:02:23. #1.14#
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