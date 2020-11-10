Murat Övüç'e ait lüks villada hırsızlık iddiası

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Silivri'deki lüks villasından 147 bin dolar ve değerli takı eşyalarının çalındığını iddia ederek polise başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti. Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü. Övüç'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler villada parmak izi araştırması yaptı.

4 ADET PIRLANTA YÜZÜK, 2 ADET BİLEZİK VE 4 ADET SAAT ÇALINDI

Övüç'ün polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söylediği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olay hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı