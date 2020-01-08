Murat Nehri dondu
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Murat Nehri dondu

Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı Murat Nehri kısmi olarak dondu.

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:43
Murat Nehri dondu

'yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı kısmi olarak dondu.


Donan Murat Nehri üzerinde oluşan buzların kırılıp suyun üzerinde yüzmesiyle ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. İlk defa kar gördüğünü söyleyen İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi , Murat Nehri'nin üzerinde bulunan bu ilgi çekici görüntüleri görünce şaşırdığını söyleyerek, "Bu manzarayı gördüğüm zaman kendimi Antarktika belgeseli izliyormuş gibi hissettim. Hava gerçekten soğuk ama bu ortamda bulunmak ayrı bir zevk veriyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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