Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun hayatı ve biyografisi! Murat Kurşun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Murat Kurşun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Murat Kurşun hakkında merak edilenler. Murat Kurşun hayatı ve biyografisi. Murat Kurşun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Kurşun merak konusu oldu. İşte Murat Kurşun hakkında merak edilen Murat Kurşun kimdir, Murat Kurşun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1974

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli:Mardin

Murat Kurşun aslen Mardinlidir. 1974 yılında dünyaya gelen Kurşun, 7 yaşından bu yana müzikle iç içe oldu. Darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash TV ekranlarında kendi ismini taşıyan Show porgramını sundu.

Bir klip çekiminde Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile tanışan Murat Kurşun, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.