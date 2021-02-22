Murat Karabova kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ne iş yapıyor?

Gündeme sık sık gelen isimlerden olan Murat Karabova hakkında Murat Karabova kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ne iş yapıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

MURAT KARABOVA KİMDİR?

Murat Karabova 1971 yılında doğdu. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova, galericilik yapıyor.

Bir dönem adı Seda Sayan'la anılan Murat Karabova'nın iki çocuğu vardır. Önceki evliliğini ise Aslı Sarıpınar ile yapmıştır.