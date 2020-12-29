Murat Kadıoğlu kimdir? Murat Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Kadıoğlu hayatı ve biyografisi

Müteahhit olan Murat Kadıoğlu'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadıoğlu'nun ne iş yaptığı, nereli olduğu ve hayatı merak edilenler arasında. İşte detaylar...

MURAT KADIOĞLU KİMDİR?

Murat Kadıoğlu, müteahhittir. Eski eşi Simge Tertemiz'den Nail Kayra adlı 2 yaşında bir erkek bebeğe sahip.

Müteahhit Murat Kadıoğlu, Bayramoğlu Holding'in sahibi Bayram Tanrıverdi ile gıda sektörüne de girmişti.

2010 yılında 'Katık' adlı fast food zincirinin 20. şubesini Zeytinburnu'nda açtı.