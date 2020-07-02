Murat Hakan Uzan kimdir? Murat Hakan Uzan nereli, kaç yaşında? Murat Hakan Uzan eşi kim? Genç Parti'nin yeni genl başkanı seçilen Hakan Uzan'ın hayatı merak konusu oldu. İş adamı olarak bilinen Uzan, bir döneme damgasını vuran Cem Uzan'ın kardeşidir. Hakan Uzan kimdir?

Genç Parti yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan, 1998 yılında Yeşim Salkım ile evlilik gerçekleştirmiş, kısa süre sonra da ikili ayrılmıştı. Başarılı bir iş adamı olan Uzan, 2017 yılında Vertu şirketini satın almıştı. İşte ayrıntılar...

MURAT HAKAN UZAN KİMDİR?

Hakan Uzan, (1967 yılında Adapazarı, Sakarya'da dünyaya geldi. Bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden olan Murat Hakan Uzan, Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerindendir ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın da kardeşidir.

2003 ıılında TMSF'nin, İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla baba Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2017 yılında Vertu şirketini satın aldı.

YEŞİM SALKIM İLE EVLENDİ

Hakan Uzan, 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlendi ancak 2001 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile gerçekleştirdi ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde oğlu dünyaya geldi. Uzan, hala yurt dışında yaşamını sürdürüyor.