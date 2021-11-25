Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi! Murat Güloğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Güloğlu merak konusu oldu. İşte Murat Güloğlu hakkında merak edilen Murat Güloğlu kimdir, Murat Güloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT GÜLOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Nisan 1976

Kaç yaşında: 45 yaşında

Nereli:Sivas

Muğla Turgutreis Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans yaptı. IPI (Uluslararası Basın Derneği) Türkiye Ofisi Sertifika Programı sahibidir.

Mesleki geçmiş

Medya geçmişi 1995 Şubat ayında başlar. Uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev almıştır. 1999 yılında üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.

Muhabirliğin ardından kamera önüne geçerek haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmıştır. FOX'ta Evinizin Oğlu Murat Güloğlu sloganıyla program sunuculuğu - haber spikerliği yapmış, Çalar Saat Hafta Sonu kuşağını sunmuştur.

26 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanan Bu Sabah programını Ebru Akel ile birlikte sunmaktadır.

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