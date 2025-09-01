Murat Gülibrahimoğlu kimdir? Murat Gülibrahimoğlu ne ile suçlanıyor?

Son dakika bilgilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu dosyasında adı geçen firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Peki, Murat Gülibrahimoğlu kimdir, nerelidir, hangi işlerle uğraşmaktadır ve hangi suçlamalar yöneltilmektedir? İşte Gülibrahimoğlu hakkında öne çıkan detaylar...

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Kişisel yaşamına dair kamuoyunda fazla bilgi yer almamakla birlikte, yaklaşık 40'lı yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilgisayar mühendisi kimliğiyle öne çıkan Gülibrahimoğlu aynı zamanda girişimcilik ve yazılım geliştirme alanında da faaliyet göstermektedir. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde tamamlamıştır.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Mesleği bilgisayar mühendisliği olan Gülibrahimoğlu, yazılım geliştirme ve teknoloji alanında uzmanlaşmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitimin ardından hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çeşitli projelerde görev almıştır. Özellikle açık kaynak yazılımlara yönelik çalışmaları ve ulusal işletim sistemi girişimleriyle tanınmaktadır.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk dosyasında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten çıkarıldığı ifade edilmektedir. Hakkında öne sürülen suçlamalar şunlardır:

• Kamu kaynaklarını usulsüz biçimde kullanmak

• Yolsuzluk yapmak ve ihalelerde usulsüzlük gerçekleştirmek

• Kripto para üzerinden gizli para transferleri yapmak

• Bağlantılı şirketler aracılığıyla kamuya zarar veren işlemler yürütmek