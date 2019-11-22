Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim

22.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:58

Yeni albüm hazırlığında olduğu için yoğun bir tempoda çalışan yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son günlerde çok çalıştığını için uykusuz olduğunu söyleyen Dalkılıç, sevgilisinin başrol oynadığı Azize dizisindeki cinsel istismar sahnesiyle ilgili konuşmaktan kaçındı.

HAMAMDAKİ CİNSEL İSTİSMAR SAHNESİ DİZİYE DAMGA VURDU

Başarılı oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Azize dizisinde Buğra Gülsoy ile başrol oynuyor. Önceki gün ilk bölümüyle ekrana gelen diziye Hande Erçel'in hamamda cinsel istismara uğradığı sahne damga vurdu. Dizideki cinsel istismar sahnesine sosyal medyadan da oldukça eleştiri geldi.

OLAYLI SAHNE İÇİN BİR ŞEY DEMEDİ

Sevgilisinin yeni dizisini izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Dalkılıç, muhabirlerin cinsel istismar sahnesini sormasıyla "Ben görmedim öyle bir sahne" diyerek konuyu geçiştirdi. Son günlerde Erçel'in de kendisinin de çok yoğun çalıştığını söyleyen Dalkılıç, sevgilisini görmek içi sete gittiğini söyleyerek "Arada bir sete gidiyorum, yoksa görüşemeyeceğiz" dedi.