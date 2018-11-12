Murat Dalkılıç Rol Aldığı Film Gişede Başarılı Olamayınca Oyunculuğu Bıraktı
Müzik kariyerine ara vererek 'Dünya Hali' sinema filminin başrolünde oynayan Murat Dalkılıç, gişede istediği başarıya ulaşamayınca oyunculuğu bırakmaya karar verdi.
Müzik kariyerine ara vererek oyunculuğa yönelen Murat Dalkılıç, rol aldığı sinema filminden umduğunu bulamadı. Ünlü şarkıcı Dalkılıç, filmin gişede istenilen başarının altında kaldığını öğrenince oyunculuk defterini kapattı.
FİLMİ GİŞEDE İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA OYUNCULUĞU BIRAKTI
Ünlü şarkıcının platonik aşkının kalbini çalmaya çalışan bir genç adamı canlandırdığı film, 2 Kasım'da vizyona girdi. Ancak film 1 haftada sadece yaklaşık 8 bin kişi tarafından izlenince Dalkılıç oyunculuk defterini kapatmaya karar verdi.
MÜZİĞE ODAKLANACAK
Dalkılıç'ın şimdi sadece kendi mesleği olan müziğe odaklandığı ve yeni albüm çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.
YORUMLAR (19)
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tipi tipiyi olmuş sana mı kaldı oyunculukCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi hangi sectordey di bu, sector başka işletim sistemine formatlandı, bence geri dönmesin abeyCevap Yaz Yayından Kaldır
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eeeee sen onu merve bologuru yanlız bırakmadan önce düşünecektin karaktersizCevap Yaz Yayından Kaldır
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ABDULKADİR, RAMİ''YE YA DA UNKAPANI''NA GİDELİM, YA RAP SÖYLEYECEZ YA DA HİCAZ, VALLAHİ AÇ KALACAZ :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YOLA GELCevap Yaz Yayından Kaldır