Murat Dalkılıç Rol Aldığı Film Gişede Başarılı Olamayınca Oyunculuğu Bıraktı

Murat Dalkılıç Rol Aldığı Film Gişede Başarılı Olamayınca Oyunculuğu Bıraktı

Müzik kariyerine ara vererek 'Dünya Hali' sinema filminin başrolünde oynayan Murat Dalkılıç, gişede istediği başarıya ulaşamayınca oyunculuğu bırakmaya karar verdi.

Müzik kariyerine ara vererek oyunculuğa yönelen Murat Dalkılıç, rol aldığı sinema filminden umduğunu bulamadı. Ünlü şarkıcı Dalkılıç, filmin gişede istenilen başarının altında kaldığını öğrenince oyunculuk defterini kapattı.

FİLMİ GİŞEDE İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Ünlü şarkıcının platonik aşkının kalbini çalmaya çalışan bir genç adamı canlandırdığı film, 2 Kasım'da vizyona girdi. Ancak film 1 haftada sadece yaklaşık 8 bin kişi tarafından izlenince Dalkılıç oyunculuk defterini kapatmaya karar verdi.

MÜZİĞE ODAKLANACAK

Dalkılıç'ın şimdi sadece kendi mesleği olan müziğe odaklandığı ve yeni albüm çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (19)

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.