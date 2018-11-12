Murat Dalkılıç Rol Aldığı Film Gişede Başarılı Olamayınca Oyunculuğu Bıraktı

Müzik kariyerine ara vererek oyunculuğa yönelen Murat Dalkılıç, rol aldığı sinema filminden umduğunu bulamadı. Ünlü şarkıcı Dalkılıç, filmin gişede istenilen başarının altında kaldığını öğrenince oyunculuk defterini kapattı.

FİLMİ GİŞEDE İSTEDİĞİNİ BULAMAYINCA OYUNCULUĞU BIRAKTI

Ünlü şarkıcının platonik aşkının kalbini çalmaya çalışan bir genç adamı canlandırdığı film, 2 Kasım'da vizyona girdi. Ancak film 1 haftada sadece yaklaşık 8 bin kişi tarafından izlenince Dalkılıç oyunculuk defterini kapatmaya karar verdi.

MÜZİĞE ODAKLANACAK

Dalkılıç'ın şimdi sadece kendi mesleği olan müziğe odaklandığı ve yeni albüm çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.