Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri! 'Nefes' sözleri nelerdir?
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Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri! 'Nefes' sözleri nelerdir?

Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri! 'Nefes' sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Murat Dalkılıç'ın yeni şarkısı Nefes kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözleri nelerdir? Murat Dalkılıç - Nefes sözleri nedir?

Murat Dalkılıç - Nefes şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURAT DALKILIÇ - NEFES ŞARKI SÖZLERİ

Kimsem yok etrafımda

Binefes lazımsa

Arada sırada buluşuruz

Halinden hatırından

Şu yeni hayatından

Geçmişten ne varsa konuşuruz

Yalnız kaldın

Kadir kıymet bilmediğinden

Yalnız kaldın

Sonunda bak bir tek soran ben

Yalnız kaldın

Kadir kıymet bilmediğinden

Yalnız kaldın

Sonunda bak bir tek soran ben

***

Kalp ağrısı bi yandan

Gel gitleri falan filan

Yorulmadın mı hala koştuklarınla

Ten kaygılı bi yandan buldukları yalan dolan

Ne zaman kurtulursun coştuklarından

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Murat Dalkılıç - Nefes şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 300 bin izlenme ve 8 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Murat DALKILIÇ

Müzik: Murat DALKILIÇ & Çağrı TELKIVIRAN

Düzenleme: Miraç KUTLU

Mix: Miraç KUTLU

Mastering: Emre KIRAL

Back Vokaller: Yeliz AKYOL & Miraç KUTLU

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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