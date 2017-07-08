Murat Dalkılıç, "Merve Boluğur ile Boşandılar" Haberlerini Yalanladı

Yakışıklı popçu Murat Dalkılıç ile güzel oyuncu Merve Boluğur'un "Boşandılar" haberleri gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili açıklama Dalkılıç'tan geldi. Yakışıklı popçu "Boşanmıyoruz, bu dedikodulardan bıktık." dedi.

MURAT BODRUM'DA, MERVE İSTANBUL'DA

Geçtiğimiz aylarda ayrılacakları yönünde haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı. Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.

"BU DEDİKODUDAN BIKTIK"

Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri şöyle yalanladı: Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık.