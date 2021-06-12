Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi
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Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi

Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'la ilgili soruyu duyunca sinirlenerek yoluna devam etti. Buket Aydın'ın programına konuk olan Dalkılıç ise bu olayın hatırlatılması üzerine "Küs değiliz ama konuşma ortamımız olmadı hiç" diyerek konuyu geçiştirdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, önceki gün yürüyüş yaparken basın mensuplarıyla karşılaştı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Murat Dalkılıç ile görüşmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" karşılığını vererek uzaklaştı.

"MERVE'YLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarında yayınlanan Koltuk programının bu haftaki konuğu Murat Dalkılıç oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Dalkılıç, "Eski eşiniz sizinle ilgili soruya cevap vermek istememiş. Görüşmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna "Görüşmüyoruz ama görüşmeyeceğiz diye bir kaide de yok. Şartlar öyle el vermedi görüşmedik. Kanlı bıçaklı ya da kavgalı bir ayrılık yaşamadık" dedi.

Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi - Haberler Magazin
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