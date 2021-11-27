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Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakıma alındı

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Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakıma alındı

Ünlü Şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

KUŞADASI, AYDIN (Snob Magazin) - Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın Babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği Kalp Krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı. (DHA)

Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakıma alındı

Murat Dalkılıç'ın babası yoğun bakıma alındı

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi

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