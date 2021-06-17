Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli?

Murat Çepni kimdir? son günlerde en çok aratılan konulardan oldu. 2016 yılından itibaren Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği yapan Murat Çepni, hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Murat Çepni kimdir? son günlerde en çok aratılan konulardan oldu. 2016 yılından itibaren Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği yapan Murat Çepni, hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

MURAT ÇEPNİ KİMDİR?

Murat Çepni, 1974 yılında Rize doğmuştur. Çepni lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiş. Üniversite yıllarında siyasetle yoğun bir şekilde ilgilendi fakat üniversiteyi bitiremedi ve daha sonrasında tutuklandı. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra siyasetle bir şekilde ilişki kurdu. HDP'nin kurulması ile birlikte aktif olarak HDP çalışmalarında yer aldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde görev aldı. Samsun'da yaşıyor. Ailesi Samsun'da evli 2 çocuğu var.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı.

MURAT ÇEPNİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Çepni, 1974 doğumlu olup 47 yaşında ve Rizelidir.