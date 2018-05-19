Murat Cemcir'in Bennu Yıldırımlar'ı Poz Verirken Geriye İtmesi Tepkilere Yol Açtı
Ahlat Ağacı filminin oyuncuları Cannes'da aile pozu verdi. Murat Cemcir'in, Bennu Yıldırımlar'ı poz verirken geriye itmesi sosyal medyada özellikle kadın kullanıcıların tepkisine yol açtı.
2014 yapımı Kış Uykusu ile Cannes'a damga vuran Nuri Bilge Ceylan, bu yıl yeni filmi Ahlat Ağacı ile Croisette'e geri döndü.
Festivale kabul süreci oldukça sancılı geçip Ana Yarışma bölümüne sonradan dahil edilen film, dün akşam seçkinin son filmi olarak dünya prömiyerini yaptı.
KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ
Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, dün kırmızı halıda poz verdi.
Oyunculardan Murat Cemcir'in aile pozu sırasında ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabası ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
MURAT CEMCİR'E TEPKİ YAĞDI
Yıldırımlar'ın sabrına övgüler dizen kullanıcılar Murat Cemcir'i düşencesiz hareketinden dolayı yerden yere vurdu.
YORUMLAR (21)
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Bilerek yaptığını sanmıyorum kolkola girmişler sonradan. Tabi biraz daha düşünceli olabilirdiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hayatta ÜÇ çeşit insandan KORK : Dağdan inme.. Dinden dönme .. Sonradan görme .. !Cevap Yaz 43 5 Yayından Kaldır
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Bozuk kadınCevap Yaz 4 20 Yayından Kaldır
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elini cebine atacakken çekilmiş bi foto kaale almayınCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Bu adam dünyanın en şanslısı. Ahmet kural olmasa şuan herangi bi şehirde esnaf olarak hayatına devam ederdi.Cevap Yaz 30 6 Yayından Kaldır