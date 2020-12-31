Murat Boz - Janti şarkı sözleri! Janti şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Cemal Can Canseven O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Murat Boz'un Janti şarkısını seslendirdi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Janti sözleri nedir?
Janti sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz.
MURAT BOZ - JANTİ ŞARKI SÖZLERİ
Gözü karaydı siyahtan kömürdü
Silahtı vururdu
Delerdi tek bakışta
Yürüyünce saatler dururdu
Zamanmış mekanmış
Dünya kimin umrunda
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yar olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman gel yanımda kal
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada, acı kuluna
Teni kardı, beyazdı, sıcaktı
Yanından geçince nasıl gül kokardı
Saçlar uçardı ipince savursa
Uzaktan yüzümde kıyamet kopardı
Ah be gülüm
Sana benden nasıl janti bir yar olur
Sen beni ittin
Bilemezsin kendimden geçtim
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman gel yanımda kal
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna
Gelemem kendime yar
Gelemem kolay kolay
O zaman gel yanımda kal
Gel de bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Beni tanırsın
Bir kere sevdim yanarım aşkım adına
Ve bu gece yıkılsın
Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına
Başım önde kapına geldim
Yalanı da gör arada acı kuluna