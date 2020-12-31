Murat Boz - Janti şarkı sözleri! Janti şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Janti sözleri için haberimizi okuyabilirsiniz.

MURAT BOZ - JANTİ ŞARKI SÖZLERİ

Gözü karaydı siyahtan kömürdü

Silahtı vururdu

Delerdi tek bakışta

Yürüyünce saatler dururdu

Zamanmış mekanmış

Dünya kimin umrunda

Ah be gülüm

Sana benden nasıl janti bir yar olur

Sen beni ittin

Bilemezsin kendimden geçtim

Gelemem kendime yar

Gelemem kolay kolay

O zaman gel yanımda kal

Gel de bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Beni tanırsın

Bir kere sevdim yanarım aşkım adına

Ve bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Başım önde kapına geldim

Yalanı da gör arada, acı kuluna

Teni kardı, beyazdı, sıcaktı

Yanından geçince nasıl gül kokardı

Saçlar uçardı ipince savursa

Uzaktan yüzümde kıyamet kopardı

Ah be gülüm

Sana benden nasıl janti bir yar olur

Sen beni ittin

Bilemezsin kendimden geçtim

Gelemem kendime yar

Gelemem kolay kolay

O zaman gel yanımda kal

Gel de bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Beni tanırsın

Bir kere sevdim yanarım aşkım adına

Ve bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Başım önde kapına geldim

Yalanı da gör arada acı kuluna

Gelemem kendime yar

Gelemem kolay kolay

O zaman gel yanımda kal

Gel de bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Beni tanırsın

Bir kere sevdim yanarım aşkım adına

Ve bu gece yıkılsın

Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına

Başım önde kapına geldim

Yalanı da gör arada acı kuluna