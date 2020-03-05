Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
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Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı

Adı son günlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile anılan yakışıklı şarkıcı Murat Boz, alışveriş merkezinde sohbet ettiği muhabirlere ilişki iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

05.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52
Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı

Yıllardır birlikte olduğu ile ayrılan 'un geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir doğum günü partisinde 'nin kızı ile yakınlaştığı öne sürüldü. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı, aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu.

"KONUŞTUK AMA İLİŞKİ YOK"

Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine gelen yakışıklı popçu, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.

DEFNE AŞKI YALANLADI

Aynı gün bir kadın arkadaşıyla görüntülenen Defne Samyeli ise Murat Boz ve kızının aşk yaşadığı yönündeki haberlere "Yalan öyle bir şey yok" diyerek çıkıştı.

Deren Talu

ASLI ENVER'LE YOLLARINI AYIRDI

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. İkici defa da ilişkilerini yürütemeyen çift, 2019'un son aylarında yine yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: Deren Talu ile aşk yaşadığını iddiasına Murat Boz'dan yalanlama.
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