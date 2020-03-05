Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
Adı son günlerde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile anılan yakışıklı şarkıcı Murat Boz, alışveriş merkezinde sohbet ettiği muhabirlere ilişki iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Yıllardır birlikte olduğu Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir doğum günü partisinde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı, aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu.
"KONUŞTUK AMA İLİŞKİ YOK"
Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine gelen yakışıklı popçu, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.
DEFNE AŞKI YALANLADI
Aynı gün bir kadın arkadaşıyla görüntülenen Defne Samyeli ise Murat Boz ve kızının aşk yaşadığı yönündeki haberlere "Yalan haber öyle bir şey yok" diyerek çıkıştı.
ASLI ENVER'LE YOLLARINI AYIRDI
2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. İkici defa da ilişkilerini yürütemeyen çift, 2019'un son aylarında yine yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Haber Videosu: Deren Talu ile aşk yaşadığını iddiasına Murat Boz'dan yalanlama.
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BENİ GÖRSE MURATDA BAKMAZ PARASIZLĞIN GÖZZÜ KÖR OLSUNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gercek var ortada aslidansa defnenin kiziyla daha cok yakismislar Asli muratla yakismiyor daha ehli Asli uymuyorlar . biraz gercekci olalim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Anadoluda bir deyisleme vardir. DerlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Murat boz çıtır seviyor demekkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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murat boz yakışıklı sesi var oyuncu karizmatik espiri yeteneği güçlü kötü yanları yaşı artık 40 yaklaşıyor deren taluya gelirsek anesinden dolayı fakir değil hayat boyu annesinin saysesinde işi güçü rast gitmiştir çok güzel kız yani ikisinide iyi kötü yanları var yaş farkından dolayı eleştirmeyin benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Off offff bayılıyorum bu kızaCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Oda sana bayılıyordu1 Yayından Kaldır
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Murat keşke bende senin kadar yakışıklı olaydım da bacanak olsaydıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yanıyorsun Fuat abiiiiiiiYayından Kaldır
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Yanıyorsun Fuat abiiii..Yayından Kaldır