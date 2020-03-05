Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı

05.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Yıllardır birlikte olduğu Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir doğum günü partisinde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı, aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu.

"KONUŞTUK AMA İLİŞKİ YOK"

Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine gelen yakışıklı popçu, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.

DEFNE AŞKI YALANLADI

Aynı gün bir kadın arkadaşıyla görüntülenen Defne Samyeli ise Murat Boz ve kızının aşk yaşadığı yönündeki haberlere "Yalan haber öyle bir şey yok" diyerek çıkıştı.

Deren Talu

ASLI ENVER'LE YOLLARINI AYIRDI

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. İkici defa da ilişkilerini yürütemeyen çift, 2019'un son aylarında yine yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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