Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?
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Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?

10.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:50
Murat Boz, Aslı Enver'e gönderme mi yaptı?

Aslı Enver ile evliliğin eşiğinden dönen Murat Boz, yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerinde topladı. İşte Boz'un sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen o paylaşımı...

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı..." ifadelerini kullandı. Boz'un bu sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kaynak: Snob Magazin

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