Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bodrum'daki skandal görüntüleriyle magazin gündemini oldukça meşgul eden Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Amcası Murat Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle magazin gündemini oldukça meşgul eden Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

BURCU BAŞOĞLU KİMDİR?

35 yaşındaki Burcu Başoğlu spor hocalığının yanı sıra yaşam koçluğu da yapıyor. Burcu Başoğlu Kabadayı, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Burcu Klinik Psikolog bir anne ve Profesyonel Atlet bir babanın tek çocuğu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Son 9 senesi Dell ve Lenovo gibi uluslararsı teknoloji devlerinde yöneticilik olmak üzere 15 yıl bilişim sektöründe çalıştı. 2011 yılında iş stesinden uzaklaşmak için yaptığı arayışları sırasında yogayla tanıştı.

Koh Samui Tayland'da Vikasa Yogada katıldığı yoga kampı ve inziva sonrasında yogada derinleşmesini sağlayacak bir eğitim ararken Çelen ile yollarının keşismesi sayesinde Çelen Arıman & Deniz Bağan ile Yoga Allience onaylı 200 saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimine katıldı.

Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, 2019 çiftin boşanmasına karar verdi.

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Murat Başoğlu yeğeni Burcu Başoğlu kimdir? Burcu Başoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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