Murat Başoğlu'nun yeğeni eşinden 2 yıl sonra boşandı

Sunucu Murat Başoğlu'nun teknede görüntülendiği yeğeni Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı'dan boşandı. Mahkeme, davalı Burcu Başoğlu'nu 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Sunucu Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı mahkemeye başvurarak boşanma davası açmıştı.

Davanın karar duruşması bugün Anadolu 6. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davacı Selçuk Kabadayı avukatı Handan Yazıcıoğlu ile birlikte katılırken, davalı Burcu Başoğlu da avukatıyla salonda hazır bulundu.

Davalıya 200 bin lira tazminat

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Burcu Başoğlu'nu 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Karşı davası reddedildi

Öte yandan Anadolu 6. Aile Mahkemesi, kusurlu olduğunu gerekçe göstererek davalı Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını reddetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA