Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı
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Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Öz yeğeniyle yaşadığı aşk skandalıyla 3 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum'da ev alışverişi yaparken görüntülendi.

Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı
22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:34

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. O günden beri Bodrum'da inziva hayatı yaşayan ve İstanbul'a gelmeyen Başoğlu, belli ki özel hayatını yeniden rayına koymuş.

Kaynak: Snob Magazin

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