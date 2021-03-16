Murat Akdoğan kimdir?

Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan kimdir,kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Akdoğan hayatı ve biyografisi nedir?

Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan kimdir,kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Murat Akdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MURAT AKDOĞAN KİMDİR?

Murat Akdoğan, öğretmen bir babanın oğlu. 5 kardeşi olan Akdoğan, babası yetiştirme yurdunda görevli olduğu için, çocukluğunda 12 yıl yetiştirme yurdunun lojmanlarında yaşadı. Marmara Üniversitesi'nde makina mühendisliği eğitimi aldıktan sonra "İşletme Yönetimi ve Organizasyonu" alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 25 yaşında Baymak'ta genel müdür oldu. Şirket batışa geçince tüm sorumluluğu aldı ve Baymak'ı yeniden ayağa kaldırdı. 25 yıl sonra 2013 yılında Baymak'ı Hollandalılara satarak sanayi alanından çekildi. Her zaman ilgi duyduğu sağlık ve turizm alanlarında yatırımlara başladı. Akdoğan aynı zamanda 20 yıldır Marmara Üniversitesi'nde İşletme lisans ve İşletme yüksek lisans dersleri de veriyor. Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Akdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır.