Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi.
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Murat Ağırel, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel

Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi.

Sarmal adlı kitabı ile gündem olan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında merak edilenler haberimizde. Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel ne iş yapıyor?

09.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:26
Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi.

Yeniçağ gazetesi yazarı ve daha önce İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Murat Ağırel hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel ne iş yapıyor?

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağıreldoğum tarihi: 23 Eylül 1978

Murat Ağırelkaç yaşında: 42 yaşında

Murat Ağırel doğum yeri: Adana

Murat Ağırelmesleği: Gazeteci ve yazar

MURAT AĞIREL'İN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Adana Ceyhan'da 23 Eylül 1978 yılında doğan Murat Ağırel, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Ceyhan'da tamamlamıştır. Ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nden mezun olmuş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü de başarı ile bitirmiştir.

2006 senesinde Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yürütmüştür. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi'ni tertip etmiş, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu'nu da düzenleyenlerden olmuştur. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapmıştır ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış ve 7 yıl 3 ay cezaya çarptırılmıştır.

Son yıllarda kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabı ve Sarmal adlı kitabı yayınlamıştır.

Murat Ağırel son olarakYeniçağ Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Daha önce Medya Siyaset ve Oda TV bünyesinde de yer almış ve yazılar yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak seçime girmiştir.

MURAT AĞIREL'İN KİTAPLARI

Şaki

Sarmal

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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