Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Açıl öldü mü? Sivas İmranlı Belediye Başkanı öldü mü?

MURAT AÇIL ÖLDÜ MÜ?

Sivas Valisi Salih Ayhan, "İmranlı ilçemizde meydana gelen elim kazada İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı. Vali Ayhan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Murat Açıl, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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