Muradiye'ye "Genç Ofisi" kazandırılıyor
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Muradiye'ye "Genç Ofisi" kazandırılıyor

15.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:33

Van'ın Muradiye ilçesinde "Genç Ofisi" açılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kaymakamlık arasında protokol imzalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde "Genç Ofisi" açılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kaymakamlık arasında protokol imzalandı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, gençlerin bir araya gelerek güzel etkinlikler yapabileceği bir projeyi ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle gençlerin spor, sanat ve çeşitli sosyal aktivitelerini yapabileceği bir merkeze kavuşacağını anlatan Savar, projenin hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor il Müdürü Nevzat İnanç da projenin gençlerin yeteneklerinin geliştirmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

İnanç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Muradiye'ye 'Genç Ofisi' kazandırılıyor
Muradiye'ye 'Genç Ofisi' kazandırılıyor
Muradiye'ye 'Genç Ofisi' kazandırılıyor
Muradiye'ye 'Genç Ofisi' kazandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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