Muradiye'ye "Genç Ofisi" kazandırılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde "Genç Ofisi" açılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kaymakamlık arasında protokol imzalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde "Genç Ofisi" açılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kaymakamlık arasında protokol imzalandı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, gençlerin bir araya gelerek güzel etkinlikler yapabileceği bir projeyi ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle gençlerin spor, sanat ve çeşitli sosyal aktivitelerini yapabileceği bir merkeze kavuşacağını anlatan Savar, projenin hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor il Müdürü Nevzat İnanç da projenin gençlerin yeteneklerinin geliştirmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

İnanç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca