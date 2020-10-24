Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
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Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

24.10.2020 08:18 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:22
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

VAN'da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbaharda da sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

VAN'da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbaharda da sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle, ilk ve sonbahar aylarında ise coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini karşılıyor. Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Bendimahi Çayı'nda bulunan ve 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturan Muradiye Şelalesi sonbahar mevsiminde de farklı güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.Geçen yıllarda Muradiye Belediyesi'nce hayata geçirilen 4,5 milyon TL'lik proje ile şelalenin etrafı yenilendi. Şelalenin daha rahat izlenmesi için de seyir terasları, ayrıca yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları gibi birçok yeni düzenleme yapıldı. 


Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Muradiye Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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