Muradiye'de "Meyveciliği Geliştirme Projesi"
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Erkan SAVAR, Muradiye, Van, Güncel

Muradiye'de "Meyveciliği Geliştirme Projesi"

Van'ın Muradiye ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 1500 ceviz ve 1000 badem fidanı dağıtıldı.

22.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:57
Muradiye'de

Van'ın Muradiye ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 1500 ceviz ve 1000 badem fidanı dağıtıldı.

Fidanların dağıtımını gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas'ın projeye destek verdiğini belirtti.

Fidanları çiftçilere teslim ettiklerini ifade eden Savar, şunları kaydetti:

"Devletimizin bütün imkanlarını ilçemiz genelinde eksikliğini hissettiğimiz yatırımlara yönlendirmeye gayret ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçiliğin her alanına desteklerimiz oluyor. 365 gün çalışarak, durmadan, usanmadan üretmek için emek veriyorlar. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Bu kapsamda 1500 ceviz ve 1000 badem fidanı 150 dekar dikilmek üzere 30 çiftçimize teslim ettik."

Kaynak: AA

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