Muradiye'de karla mücadele çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de karla mücadele çalışması

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Muradiye'de karla mücadele çalışması Van'ın Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

VAN (İHA) - Muradiye'de karla mücadele çalışması

VAN - Van'ın Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

İlçede gece geç saatlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte yolları açık tutmak için kent genelinde yoğun bir tempoyla çalışan Muradiye Belediyesi ekipleri, geceden sabaha kadar mesai yaptı. Özellikle çarşı merkezi ile uzak mahalleler arasındaki ana arterleri açık tutmak için yoğun gayret gösteren ekipler, ilçe merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler 7/24 kar nöbeti ve tuzlama çalışması yapıyor.

(MOY-MSA-Y)

Muradiye'de karla mücadele çalışması

Muradiye'de karla mücadele çalışması

Muradiye'de karla mücadele çalışması

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title