Muradiye'de Kanalizasyon Hattı Çalışması MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde imara yeni açılan evlerin kanalizasyon hattı bağlantısının yapılması için 450 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyacı ortaya çıkan noktaların sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yeni imara açılan ve konut inşa edilen noktaların kanalizasyon hattı bağlantısının yapılması için 450 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile bölgede ikamet edecek olan vatandaşların altyapı ihtiyacı karşılanacak.

Kaynak: Bültenler