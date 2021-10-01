Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği - Haberler
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Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Van'ın Muradiye ilçesinde 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' düzenlendi.

VAN (İHA) - Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' düzenlendi.

Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile 'Bilim Muradiye'de Şenleniyor' etiketi ile düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' büyük ilgi gördü. Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde 3 gün boyunca devam edecek şenlikte toplam 48 proje sergileniyor. "Bolca eğlen, öğren ve üret!" sloganı ile yola çıkılan 4007 Muradiye Bilim Şenliğinde; robotik-kodlama, kriptoloji, akıl ve zeka oyunları, STEM, sanat, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi birçok atölye etkinliği gerçekleştirilecek.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan alanda düzenlenen şenliğin açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Bu programı birebir takip ettiğini bildiğim Kübra Güner Hocamızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ciddi bir şeklide takip ettiği bir projeydi. Bugün görüyorum bütün öğretmen arkadaşlarımız çok ciddi emek vermişler. Bu işin en büyük mimarı da öğretmen arkadaşlarımız ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Öğrenciler için ne yapabilirsek, inanın bu memlekete yapabileceğimiz hizmet eğitime katkıdır. Bu sebepten dolayı tekrardan ilçe milli eğitim müdürümüze, öğretmenlerimize, paydaşlarımıza ve yapılan organizasyona destek veren belediyemize, jandarma komutanlığımıza, emniyet müdürlüğümüze ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

4007 Muradiye Bilim Şenliğine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kurum amirler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği - Haberler
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