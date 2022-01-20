Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Yaban hayatı varlığıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Zirveleri karla kaplı dağların, meşe ormanlarıyla bütünleşmesi milli parka ayrı bir güzellik kattı.

Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunları da milli parkta gezerek fotoğraf çekti.

Kış şartları sebebiyle aç kalan "ispinoz" ve "baştan kara" kuşları da milli parktaki ağaçlarda kurumuş meyveleri yerken görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Munzur Vadisi Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Munzur Vadisi, Tunceli, Milli, kar, Güncel, Haber

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