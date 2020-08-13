Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce basın açıklaması yapıyor

Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı

Tunceli'de gece Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı
13.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:44

Tunceli'de gece Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşın arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, gece Tunceli-Ovacık karayolunun 25'inci kilometresi Venk köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Munzur Çayı'na uçtu. Çevredeki vatandaşların aracı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ve JAK ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç içinde yapılan aramada kimseye rastlanmazken, yapılan kıyı taramasında Mehmet Nur Akar (31) isimli vatandaşa ait cüzdan bulundu. Aramaları yoğunlaştıran ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan 3 kilometre aşağıda sürücü olduğu öğrenilen Akar'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta başkasının bulunma ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
Görenlere pes dedirtti! Yardım kutusuna çocuklarını sokup kıyafet çaldılar
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Yeşim Salkım Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Munzur Çayı'na uçan otomobilde sürücünün cesedine ulaşıldı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 10:55:12. #1.15#
title