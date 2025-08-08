Münir Özkul öldü mü, yaşıyor mu? Münir Özkul ne zaman öldü?

Ünlü Türk sinema sanatçısı Münir Özkul'un eşinin vefatı sonrası Münir Özkul da gündem oldu. Peki, Münir Özkul öldü mü, yaşıyor mu?

MÜNİR ÖZKUL ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

2003 yılından bu yana demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Münir Özkul, hastalıklarının etkisiyle kendini dış dünyadan soyutladı. Bu süreçte ne evinden çıkmak ne de kimseyle görüşmek istedi. İlerlemiş demans nedeniyle, geçmişe dair birçok anıyı hatırlamakta zorlanıyor, vefat etmiş tanıdıklarını hâlâ hayatta sanıyordu.

Uzun süredir süregelen sağlık sorunları nedeniyle, basında hakkında sık sık asılsız ölüm haberleri yer aldı. Ancak tüm bu haberler, onun sessiz yaşamını sürdürdüğü gerçeğini değiştirmedi. Sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte kamuoyundan daha da uzaklaştı.

VEDA VE SON YOLCULUK

Münir Özkul, 5 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir semtinde bulunan evinde, 92 yaşında hayatını kaybetti. 7 Ocak 2018'de Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ile Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.