Mumya filmi oyuncuları kim? Mumya konusu, oyuncuları ve Mumya özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya konusu, özeti ve Mumya oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alex Kurtzman

Oyuncular: Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 9 Haziran 2017 Cuma

Senaryo: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie

Yapımcı Firma: Sean Daniel Company

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Mummy