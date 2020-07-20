"Mümessil" filminin basın toplantısı gerçekleştirildi
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"Mümessil" filminin basın toplantısı gerçekleştirildi

Burak Bozdağ ve Haluk Bozdağ kardeşlerin "Boz Yapım" olarak yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki "Mümessil" filminin basın toplantısı gerçekleştirildi.

20.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:34

Burak Bozdağ ve Haluk Bozdağ kardeşlerin "Boz Yapım" olarak yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki "Mümessil" filminin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Yapım şirketinin Bebek'teki ofisinde yapılan toplantıya yapımcıların yanı sıra filmin oyuncuları ve yönetmeni katıdı.

Aynı zamanda filmin başrol oyuncusu olan Burak Bozdağ, "Mümessil filmi 105 dakikalık, tamamıyla komedi içerikli bir filmdir. Senaryosu benim YouTube'da anlattığım gerçek yaşanmış hayat hikayelerimden esintilerle ortaya çıktı." dedi.

Burak Bozdağ, bir gencin ilk iş deneyimini mümessillik alanında yaşamasına odaklandıklarını belirterek, "Filmi izlediğinizde çok güleceksiniz. Filmi yazarken biz çok keyif aldık. Çok gülerek yazdık. Bu muhteşem kadroyla birlikte projemizi ağustos ayının ilk haftasıyla birlikte çekmeye başlıyoruz. Hikayenin tamamını Erzurum'da çekiyoruz." diye konuştu.

"Bir hayal üzerine gitmek istedik"

Filmin oyucularından Ayhan Taş, canlandırdığı karakterden bahsederek, "Mümessil müdürünü canlandırıyorum. Şirketime karşı sorumluluklarım var, işlerin iyi gitmesini istiyorum. Personelimi denetliyorum ve en çok Burak'ı denetliyorum film boyunca. İşini, aşkını denetliyorum. Her şeyini denetliyorum, takmışım. Böyle keyifli eğlenceli. İlk okuduğumda da senaryodan çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burcu Binici kendisinin de Erzurumlu olduğunu aktararak, "Çok yöreden karakteri oynadım, şive aksan seslendirdim ama Erzurumlu hiç oynamamıştım. İş geldiği zaman senaryoyu otomatik olarak şiveli okumaya başladım." açıklamasını yaptı.

Haluk Bozdağ da ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için bir yola çıktıklarını söyleyerek, "Bir hayal üzerine gitmek istedik. Ülkece zor bir zaman geçirdik. Pandemi sürecinin vermiş olduğu sıkıntılardan ötürü sinema, tiyatro ve eğlence sektörü finansal açıdan sıkıntılar yaşadı. Yavaş yavaş normalleşme sürecinin içine girdik. İnanıyorum ki her şey daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dila Danışman ise Yönetmenliğini Servet Aksoy'un üstlendiği filmde kendisinin canlandıracağı "Doktor Ayça" karakterini anlattı.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Meral Konrat, Hacı Ali Konuk ve Ferhat Aslan da yer alıyor

Kaynak: AA

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