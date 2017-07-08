Mumbai Tren İstasyonlarındaki İngilizce İsimler Değişiyor

Hintli yetkililer, sömürge kalıntılarını temizleme faaliyetinin bir parçası olarak Mumbai tren istasyonlarını İngilizce isimlerden arındırmaya çalıştıklarını belirtti.



Bir İngiliz valisine ithafen konulan Elphinstone yolu istasyonu, Hindu tanrılarından olan Prabhadevi'nin ismiyle değiştirildi. Bakanlar daha fazla değişiklik üzerinde çalışıldığını belirtti. Yerel milliyetçi bir parti olan Shiv Sena üyesi Raote, Hindistan'ın finansal başkenti Bombay'ın isminin yerli Marathi ismi ile değiştirilmesi için çalışıyor.



1996'da, 1880'li yıllarda inşa edilen Mumbai ana demiryolu istasyonunun adının Victoria Terminus'tan 17. yüzyılda Hindu savaşçı Kralı'nın adı olan Chhatrapati Shivaji Terminus'a değiştirilmesine vesile olmuştur. Eleştirmenler, isim değişikliklerinin, Shiv Sena'nın destek tabanını oluşturan yerel Maratha topluluğuna hitap etmesi için bir taktik olduğunu söylüyor. Tarihçiler ise kent tarihini yok etme girişiminde bulundukları konusunda ısrar ediyorlar.



Tarihçi Shifra Lentin'in bir haber ajansına verdiği ifadede "İsim değişiklikleri şehrimizin tarihinin silinmesidir. Şehrin gelişmesinde rol alan her kilometre taşı üzeri örtülürken bu ince ayrıntı fark edilmiyor" dedi. - MUMBAİ