Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mülteci, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne? İşte, Mülteci kelimesin anlamı!