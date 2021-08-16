Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne?
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Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne?

Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mülteci, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne? İşte, Mülteci kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mülteci kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Peki, Mülteci anlamı ne? Mülteci ne demek?

MÜLTECİ NE DEMEK?

Mülteci:

isim, (mülteci:), Arapça multeci

Sığınmacı.

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