Mülteci ne demek? Mülteci anlamı ne?
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MÜLTECİ NE DEMEK?
Mülteci:
isim, (mülteci:), Arapça multeci
Sığınmacı.