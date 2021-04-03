Mülk (Tebareke) suresi hangi cüzde, hangi sayfada? Mülk Suresi Kur'an-ı Kerim'de hangi sayfada ve cüzde yer alıyor?

Kur'an-ı Kerim'de en çok okunan surelerden birisi Mülk suresidir. Mülk suresi okumanın sevabı ve fazileti çok fazladır. Peki Mülk Suresi Kuranı Kerim'in kaçıncı sayfasında bulunur? Hangi cüzde yer alır? Mülk Suresi sayfa sayıları kaç?

Kuranı Kerim'de sayfa sayısı en çok karıştırılan surelerden birisi Mülk suresidir. Kuran okumak isteyenler Mülk suresini hızlı bir şekilde bulmak istiyorlar. Şimdi sizlere Mülk Suresinin kaçıncı cüzde ve kaçıncı sayfada olduğunu yazalım.

MÜLK SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen "elMülk" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah'ın azameti, Allah'ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir

MÜLK (TEBAREKE) SURESİ KAÇINCI CÜZDE VE SAYFADA BULUNUYOR?

Mülk Suresi, Kuran'ı Kerim'de 29. cüzde bulunmaktadır. Mülk Suresi 561. sayfadadır. Mülk Suresi toplamda 2 buçuk sayfadır.

Mülk yani Tebareke Suresi Kur-an'ı Kerim'de 29. cüzün 1. sayfasından başlamaktadır. 29. cüzün ilk sayfası Mülk Suresi 1. sayfasıdır. Mülk Suresi 561. sayfadadır.

MÜLK SURESİ SAYFA SAYISI KAÇ?

561. 562. ve 563. sayfalarda bulunan Mülk Suresi Kuranı Kerim'in 29. cüzünde yer alıyor. Mülk Suresi'nin ilk başlangıç kısmı aşağıdaki gibidir.

Mülk Suresi ilk ayetleri

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MÜLK SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada altmış yedinci, iniş sırasına göre yetmiş yedinci sûredir. Tûr sûresinden sonra, Hâkka sûresinden önce Mekke'de nâzil olmuştur.

MÜLK SURESİ KONUSU

Sûre genel olarak Allah Teâlâ'nın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek tanrı ve tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinmektedir. Sûrede ayrıca insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır.

MÜLK SURESİ FAZİLETİ

Hz. Peygamber, Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 9; Şevkânî, V, 296), bu sebeple cenazelerin ardından bu sûrenin okunması âdet olmuştur. Bu hadisi, "sûreyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı" şeklinde anlamak da mümkündür.