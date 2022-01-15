Müjde Ar sevenlerini üzdü

Yeşilçam filmlerinin usta ismi Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz yıl kardeşi Mehtap Ar'ı kaybeden Müjde Ar'ın henüz toparlanamamış olması sevenlerini üzdü

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ar ve Karakaş, bir mekanda baş başa kahve içti.

Geçtiğimiz nisan ayında kardeşi Mehtap Ar'ı kaybeden Müjde Ar, mekan çıkışı sorular karşısında sessiz kaldı. Keyifsiz olduğu gözlenen Ar, "Konuşmak istemiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum" dedi.

MEHTAP AR NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar (64), geçtiğimiz nisan ayında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiti. Koç Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yazılı basın açıklamasında "Akciğer kanseri tanısı ile 2018 yılından bu yana tedavisi hastanemizde devam eden Sn. Mehtap Ar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan 2021 tarihinde vefat etmiştir." denilmişti.