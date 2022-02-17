Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında ve nereli? Müjde Ar biyografisi…

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MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar 21 Haziran 1954 İstanbul doğumludur. Türk oyuncudur. Özellikle, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.

Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocukları olarak dünyaya geldi, oyuncu Mehtap Ar'ın da ablasıdır. Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Deli Kan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek, gitgide, cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl (1982), Şalvar Davası (1983), Dağınık Yatak (1984), Fahriye Abla (1984), Dul Bir Kadın (1985), Adı Vasfiye (1985), Kupa Kızı (1986), Aaah Belinda (1986), Teyzem (1986), Asılacak Kadın (1986), Afife Jale (1987) ve Arabesk (1988) sayılabilir.

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı Ağır Roman'da (1997) Tina karakterini, Sinan Çetin'in yönettiği, 2000 yapımı Komser Şekspir'de emektar bir hayat kadınını, Atıf Yılmaz'ın son filmi olan 2004 yapımı Eğreti Gelin'de ise yaşına göre olgun davranmayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı.

Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Adı Vasfiye ve Aaah Belinda filmlerindeki oyunuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2008 yılında düzenlenen 35. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü'nü kazanmıştır.

2007 ile 2009 arasında NTV'de Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı'yla birlikte Haydi Gel Bizimle Ol adlı programı yaptı. 2008 yılında bu programda yaptığı "Adıyamanlılar hâlâ mağarada yaşıyor" ifadesi nedeniyle Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından Kayacı ve Ar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi.

Müjde Ar 2020 yılında Bodrum da yaşadığı gürültü kirliliğinin ardından Gürültüsüz Yaşam Platformu'nu kurdu. Ar'a ilk destek dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.

MÜJDE AR KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Müjde Ar 21 Haziran 1954'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjde Ar 68 yaşındadır. Müjde Ar'ın Instagram hesabı "mujdearkarakas" kullanıcı ada sahip olup 32 bin takipçisi bulunuyor.

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