Müjde Ar Annesi Aysel Gürel'in Nişantaşı'ndaki Evini 2,2 Milyon TL'ye Sattı

Şahsiyet dizisiyle tekrardan seyirci karşısına çıkan oyuncu Müjde Ar, 2008 yılında kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesinden kalan evi sattığı ortaya çıktı.

2,2 MİLYON TL'YE SATTI

Akşam Life'da yer alan habere göre; yıllarca Nişantaşı'nda oturan annesinin evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Ar, daireyi 2.2 milyon TL'ye sattı.

EVLERİNİ KIZLARINA BIRAKMIŞTI

Aysel Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı'ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar'a bırakmıştı.

2008 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Unutulmaz şarkıları ve emsalsiz kişiliğiyle gönüllere taht kuran Aysel Gürel 7 Şubat 1928 yılında Denizli'de dünyaya gelmiş, 17 Şubat 2008 yılında da hayatını kaybetmişti.