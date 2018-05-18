Müjde Ar Annesi Aysel Gürel'in Nişantaşı'ndaki Evini 2,2 Milyon TL'ye Sattı
Oyuncu Müjde Ar, rahmetli söz yazarı annesi Aysel Gürel'in Nişantaşı'ndaki evini 2,2 milyon TL'ye sattı.
Şahsiyet dizisiyle tekrardan seyirci karşısına çıkan oyuncu Müjde Ar, 2008 yılında kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesinden kalan evi sattığı ortaya çıktı.
2,2 MİLYON TL'YE SATTI
Akşam Life'da yer alan habere göre; yıllarca Nişantaşı'nda oturan annesinin evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Ar, daireyi 2.2 milyon TL'ye sattı.
EVLERİNİ KIZLARINA BIRAKMIŞTI
Aysel Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı'ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar'a bırakmıştı.
2008 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Unutulmaz şarkıları ve emsalsiz kişiliğiyle gönüllere taht kuran Aysel Gürel 7 Şubat 1928 yılında Denizli'de dünyaya gelmiş, 17 Şubat 2008 yılında da hayatını kaybetmişti.
YORUMLAR (19)
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Müjde ardan bize ne şuanda orta doğuda mühim olan mesele varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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daha taksi kapı arasında kalamıyor demekkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Normal para yoksa ne yapsın?? Miras hak...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Para bitti ,Annasının Evini Satmış !!!! Zavvalıı.... Çocuklar..... Zengin Çocuklar..... Anne gitti " iş " Bitttiiiiiiii....!!!!!Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Sonuçta mülktür. Elbet bir gün satilacak. Siz ananızdan babanızdan kalan bir şeyi satmayacakmisiniz? Sattı siye vefasizmi olacak?Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır