Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

07.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:14

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Gezen ve Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame mahkemece kabul edilirken tiyatrocuların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018'de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında "Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" , "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programındaki söylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 24 Aralık 2018 tarihinde polis eşliğinde adliyeye getirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Karardan 1 ay sonra savcılık, sanatçılar hakkında verilen adli kontrol kararını resen kaldırmıştı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı

Kaynak: İHA

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