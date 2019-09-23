"Muhteşem Üçlü" 11 Ekim'de vizyonda

23.09.2019 14:44

Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.

Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya'nın, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor.

Filmin Konusu: Yaptıkları türlü sakarlıklar sonucu mahalleli tarafından Muhtşem Üçlü olarak anılan Murat, Yavuz ve Ömer'in yaşadığı maceraları konu ediyor. Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir tülü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya küfür olmadan da insanları güldürmenin mümkün olduğunu belirterek, " Gişe kaygısı gütmeden küfürsüzde komedi yapılabileceğini kanıtladık" dedi.

"Bol kahkaha sıfır küfür"

Yapımcı Ömer Kaya insan ilişkilerinin yozlaşmadığı örf adetlerimize uygun yapımları yapmak için bu yola çıktıklarını belirterek, "Küfür olmadan da insanları güldürmenin mümkün olduğunu filmimizi izleyen seyircilerimiz görecek. Bol kahkaha sıfır küfür" dedi.

Kaynak: Bültenler